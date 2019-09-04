Bursalı manav müşterilerine orgla "canlı müzik" yapıyor

Bursa
'nın İznik
ilçesinde manav Ragıp Ablay, müşterilerini orgla çaldığı müzik eşliğinde karşılıyor.
İznik'te manav dükkanı işleten ve amatör olarak müzikle ilgilenen Ablay, müşterilerinin farklı bir atmosferde alışveriş yapmasını sağlamak için orgunu iş yerine getirdi.
Şarkı, türkü ve oyun havaları çalan Ablay, sebze ve meyve fiyatlarını soranlara müzik aralarında anons yaparak cevap veriyor.
Bu iş yerinin manav olduğunu bilmeyenler, canlı müzik çalınan eğlence mekanı olduğunu zannediyor. Dükkana yaklaşınca durumu fark eden müşterilerden bazıları ritme kapılıp oynuyor, şarkılara eşlik ediyor. Ablay, bazı parçaları müşterilerinin isteği üzerine çalıp söylüyor.
"Onlar eğlendikçe ben de eğleniyorum"
İlçede 10 yıldır manav dükkanı işleten Ragıp Ablay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetiştirdiği meyve ve sebzeleri satarak geçimini sağladığını ifade etti.
İznik-Orhangazi yolundaki iş yerinde müşterilerini günün stresinden uzaklaştırmak için böyle bir yöntem seçtiğini dile getiren Ablay, şöyle konuştu:
"Müşterilerim bu durumdan oldukça mutlu oluyor. Onlar eğlendikçe ben de eğleniyorum. Stresli gelenler hareketli şarkılara eşlik ediyor, rahatlamış olarak buradan gidiyorlar. Severek bu işi yapıyoruz. Çok şükür amacımıza ulaşıyoruz. Aileler, öğrenciler, askerler geliyor. Haftanın her günü burada eğlenceli bir ortam var. Mekanımıza herkesi bekliyoruz."
Ablay, orgunu tarlasına da götürdüğünü ve sebze meyve toplayan işçileri de eğlendirmeye çalıştığını söyledi.
Müşteriler ise canlı müzik yayınının manav dükkanına farklılık kattığını belirterek, keyifli bir ortamda alışveriş yaptıklarını ifade etti.