Bursalı Öğrenciler Şehit Kızını Okulunda Ziyaret Etti

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:07



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:07

BURSALI ilkokul öğrencileri, Van'da 3 aylıkken babası şehit edilen, Zeynep Ravza Akyüz'ü Adana'daki okulunda ziyaret etti.Polis memuru Tuncay Akyüz 2012'de, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis girişinde nöbet tutarken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit oldu. 3 aylıkken babasını şehit edilen Zeynep Ravza Akyüz, annesi Kübra Akyüz ile Adana'da yaşamaya başladı. İlkokula başlayan Zeynep Ravza Akyüz'ü babasının meslektaşları eğitimin başladığı ilk gün evinden aldı. Polis otosuyla okula götürülen Zeynep'i, arkadaşları ve okul yönetimi çiçeklerle karşıladı. Ayrıca Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Zeynep'i sınıfına kadar götürdü. Anne Kübra Akyüz ise kendisini bu mutlu günlerinde yanlız bırakmayan polislere teşekkür etti.Şehit kızının polisler tarafından okula götürülmesi gazetelerde yayınlanınca Bursa'daki Tahir Ağa İlköğretim Okulu öğrencileri, Adana Emniyet Müdürü'ne mektup yazdı. Akyüz'ü Adana'daki okulunda ziyaret etmek isteyen 22 öğrenci, Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kente davet edildi. Karayoluyla Adana'da gelen öğrenciler burada Adana İl Emniyet Müdürü Vekili Mustafa Erdal Cılasın'ı ziyaret etti. Cılasın, öğrencilerle tek tek ilgilenip çeşitli hediyeler ve 'Çocuk Polis' kartı verdi. Öğrenciler daha sonra, Akyüz'ün öğrenim gördüğü Çukurova İMKB İlkokulu'na gitti. Misafir öğrenciler şehit kızını burada ziyaret ederek sohbet etti. Zeynep Ravza Akyüz ise ziyarete gelen arkadaşlarına teşekkür ederek, onlarla sohbet etti. - Adana