Bursalı şehit annelerinden sınırdaki askerlere duygulandıran hediye

Bursalı şehit annelerinden sınırdaki askerlere duygulandıran hediyeBURSA - Bursalı anneler, şehit evlatlarının son hatıraları olan yemenilerini sınırda görev yapan kahraman Mehmetçiklere gönderdi. Barış Pınarı Harekatı başladığı günden itibaren tek dilekleri kahraman Mehmetçiğe moral vermek olan şehit annelerinin istekleri Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından yerine getirildi. Evlatlarını vatan uğruna kalbine gömen şehit annelerinin gözü, kulağı, kalbi, Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku saldığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiğin can güvenliğinde. Başkan Mustafa Işık, onların dualarla kendisine emanet ettiği yemenileri, sınırdaki görev yapan askerlerin bağlı bulunduğu Gaziantep Tugay Komutanlığına teslim etti.Kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için Başkan Mustafa Işık'a sarılan şehit annesi Nurten Topal, "Aklım, kalbim, kulağım sınırdaydı. Benim yüreğim oraya gitmeyi kaldırmaz. Onun için başkanımıza haber gönderdim. Sağ olsun her zamanki gibi bizi kırmadı. Onlar her zaman dualarımızda. Kur(an okuduğumda önce onlara dua ediyorum. Çünkü onların zor şartlarlar altında görev yaptığını biliyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Rabbim onların ayağını taşa değdirmesin. Rabbim onları korusun. Çok duygulandım. Allah sizden razı olsun, bütün şehit annelerinin duaları onlarla, onlara çok selam söyleyin. Onlara küçük bir hediye gönderiyorum, Rabbim onları korusun" ifadesinde bulundu.Şehit annesi Zuhal Uzun ise, Mustafa Işık'a böyle bir şeye vesile olduğu için çok teşekkür ederek, "Allah ondan razı olsun. Yoksa bizim elimizin oraya yetişmesi zor. Oradaki askerler bizim evladımız. Onlar orada olduğu için biz yatağımızda rahat yatıyoruz. Allah onları korusun" dedi.Duygulu anların yaşandığı ziyarette emanetleri teslim alan Başkan Mustafa Işık, ardından bu anlamlı hediyeleri ile kendilerinin hazırladığı hediye paketlerini sınır ve sınır ötesinde görev yapan askerlerin bağlı bulunduğu Gaziantep Tugay Komutanlığına teslim etti. Işık, "Sınırda görev yapan askerlerimize moral olsun diye hem şehit annelerimizin yemenilerini, pem de kendi hediyelerimizi ilettik. İnşallah sağ salim görevlerini yerine getirirler. Vatan onlara emanet, Allah onlardan razı olsun" dedi.