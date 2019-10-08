Bursalı şehit erbaş Muhammet Emin Kotanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bursalı şehit erbaş Muhammet Emin Kotanoğlu son yolculuğuna uğurlandıBursalılardan şehidine son görev

BURSA - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan uzman erbaş Muhammet Emin Kotanoğlu, Bursa'da göz yaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.Geçtiğimiz gün Çukurca ilçesindeki Işıklı Üs Bölgesi'nden Kavuşak Üs Bölgesi'ne ikmal faaliyeti icra eden aracın devrilmesi neticesinde ağır yaralanan Uzman Erbaş Muhammet Emin Kotanoğlu, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Kotanoğlu, Hakkari Fatih Kışlası'nda yapılan törenin ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı. Öğle saatlerinde özel jet ile Yenişehir Havaalanı'na getirilen şehidin na'şı ardından helallik alınmak üzere baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehit Kotonoğlu'nun naaşı, Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Mihraplı Cami'ne getirildi. Annesi Serap ve kız kardeşi Selin cenazenin başına gelerek tabuta sarıldı. Ardından tabutun önünde diz çöken anne, oğlunun fotoğrafını öperek sarıldı. Baba Sezai ve erkek kardeş Ahmet Kotonoğlu da göz yaşlarına hakim olamadı. Askerliğini kısa süre önce bitiren, ancak TSK'ya uzman erbaş olarak hizmet etmeye devam eden 21 yaşındaki Muhammet Emin Kotanoğlu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'ne defnedildi. Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA