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Bursalı tatlıcıdan, sağlık çalışanlarına baklava ikramı

BURSA'da tatlıcı Yüksel Aktaş, 185 kilogram baklavayı hastaneye götürerek, sağlık çalışanlarına ikram etti.

08.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:08
Bursalı tatlıcıdan, sağlık çalışanlarına baklava ikramı

BURSA'da tatlıcı Yüksel Aktaş, 185 kilogram baklavayı hastaneye götürerek, sağlık çalışanlarına ikram etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarına verilen destek devam ediyor. Bursa 'da bir işletmeci, baklava ikramında bulunarak sağlık çalışanlarına moral verdi. Tatlıcı Yüksel Aktaş, hazırladığı 185 kilo baklava ile Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne giderek sağlık çalışanlarına ikram etti. Yüksel Aktaş, özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için baklava dağıttığını belirterek şunları söyledi: ?"Ülkemizin koronavirüs ile mücadelesinde büyük bir emek göstererek mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Bu zor günlerde bir an bile olsa, kendilerini mutlu hissetmelerine olanak vermek istedik. 'Tatlı yiyelim tatlı konuşalım' geleneğinden gelen bir toplum olduğumuzdan, sağlık çalışanlarımıza baklava ikram ederek, onların bize verdiği umuda ortak olmak ve birlikte göreceğimiz güzel günlerin müjdesini vermek istedik. Üretimin her aşamasında hijyen koşullarını yerine getirerek hazırladığımız baklavaları, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına ikram edilmek üzere hastane yetkililerine teslim ettik."


Kaynak: DHA

Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel
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