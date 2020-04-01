Bursalı tekstil firmasından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Bursa merkezli Yeşim Tekstil firması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağışta bulunacak.Firmanın Üst Yöneticisi (CEO) Şenol Şankaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gündemde olduğu ilk günden itibaren firmalarında gerekli temizlik ve hijyen tedbirlerini hızla artırdıklarını belirtti.Oluşturdukları kriz ekibiyle de sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını, hükümet kanadından gelen her türlü açıklamaya uygun adımlar attıklarını bildiren Şankaya, 30 Mart'tan itibaren üretime iki hafta ara verdiklerini aktardı. Şankaya, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek adına da harekete geçtik. Yeşim Tekstil olarak biz de 1 milyon lira ile bu sürece katkı koyacağız. Geniş bir kesimde yankı bulan bu kampanyanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Dönem birlik olma dönemi. Türk milleti olarak el birliği içinde bu zorlu süreci de atlatacağız. Bu süreçte devletimizin ilgili birimleriyle de temas halindeyiz. İhtiyaç duyulduğu takdirde Sağlık Bakanlığının talebi ile 6 bin 500 çalışanımızla maske üretimi yapmaya da hazırız."

Kaynak: AA