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Bursalı teyze biriktirdiği altınlarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir kadın biriktirdiği iki altınını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

14.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:20
Bursalı teyze biriktirdiği altınlarını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı
Bursa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan yaşlı bir kadın biriktirdiği iki altınını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafında ekmek götürmek için ziyaret edilen yaşlı kadın, zor günler için sakladığı iki küçük altınını Milli Yardımlaşma Kampanyasına bağışlamak için Osmangazi Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.
İsmi açıklanmayan yaşlı kadının Osmangazi ilçesinde dar gelirli vatandaşların oturduğu bir mahallede yaşadığı ve emekli maaşıyla geçimini sürdürdüğü bildirildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Devletimize yardımım olsun" diyerek altınlarını kampanyaya bağışlayan yaşlı kadını arayarak teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmangazi, Bursa, Güncel
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