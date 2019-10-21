Bursalı, Türkiye'nin AR-GE şampiyonları arasında

Türkiye'nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, AR-GE ve inovasyon öncelikli yenilikçi çalışmalarının meyvelerini almaya devam ediyor.

Türkiye'nin tekstil sektöründeki ilk ve tek AR-GE & Tasarım Merkezi unvanını elinde bulunduran Bursalı, Turkishtime tarafından hazırlanan "AR-GE 250, Türkiye'nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri-2018" araştırmasına göre Türkiye'nin AR-GE şampiyonları arasında gösterilmenin gururunu yaşadı.

Şirket; 2018 yılında AR-GE Merkezi'nde alınan tasarım tescili sayısına göre ilk 50 firma arasında 5'inci, faydalı model sayısına göre ise ilk 50 firma arasında 16'ncı olma başarısı gösterdi.

Bununla birlikte Bursalı, Türkiye'de en çok AR-GE harcaması yapan 250 firma arasında 231'inci, AR-GE Merkezi'nde yürütülen proje sayısına göre ilk 100 firma arasında 79'uncu, AR-GE Merkezi'nde alınan patent sayısına göre ise Türkiye'de 50'nci firma olarak gösterildi.

GURUR DUYUYORUZ

Bursalı olarak, Türkiye'nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri-2018 araştırmasında, pek çok kategoride listede yer almaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, şirket olarak AR-GE ve inovasyona yönelik yatırım çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini kaydetti.

KATMA DEĞERE ODAKLANIYOR

Şirket olarak, üretimde verimliliğe ve katma değere odaklandıklarını aktaran Bursalı, insan ve çevre önceliğiyle geliştirdikleri ürünlerle, dünyanın dört bir yanındaki son kullanıcılara faydalı ürünler sunma gayretinde olduklarını ifade edip, başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını kutladı.

SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDIYOR

Öte yandan Bursalı AR-GE Merkezi'nde, mevcut bilgi birikimi ve üretim deneyimi yetkin insan gücü ile birleştirilerek, her türlü üretim, test, tasarım, analiz ve strateji, yüksek standartlarda gerçekleştirilirken, şirket katma değerli ürün üretiminde sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Bursalı AR-GE Merkezi'nde proses ve yeni ürün geliştirme, enerji kaynaklarının tasarrufu gibi konularda bugüne dek toplamda 31 proje gerçekleştirilirken, ayrıca AR-GE Merkezi'nin 28 patent/faydalı model ve 600 tasarım tescili bulunuyor.

Bunun yanında şirket, halen patent başvurusu yapılmış 3 projeyle beraber, belirlenmiş 10 faydalı model üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Hatırlanacağı üzere Bursalı, Türkiye'nin en inovatif şirketlerinin yarıştığı İnovaLİG'de de Türkiye'nin en inovatif 65. firması olarak gösterilmişti.