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Bursalı, Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi

Türkiye'nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, sanayi-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi adına projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

26.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:16Bursalı, Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi

'nin en büyük havlu ihracatçısı olan Bursalı, sanayi-üniversite iş birliğinin geliştirilmesi adına çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Firma, Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) iş birliği ile 'İş Hayatında Yeni Yaklaşımlar' seminerleri düzenledi.

Bu doğrultuda çeşitli fakültelerden öğrenciler ilk olarak Bursalı'ya gelerek iş hayatına dair izlenimlerde bulundu. Firmanın çeşitli birimlerini gezen öğrenciler, üretim hatlarını yakından görerek iş hayatına dair fikir sahibi oldular. Bursalı bünyesindeki birimlerin tanıtıldığı teknik gezide öğrencilere firma süreçleri ve insan kaynakları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Teknik gezinin ardından Uludağ Üniversitesi'nde 'İş Hayatında Yeni Yaklaşımlar' seminerleri düzenlendi. Seminerler kapsamında öğrencilere kariyer koçluğu, Ar-Ge ve tasarım, yalın üretim yaklaşımı ve dijital dönüşüm gibi konularda paylaşımlarda bulunuldu. Seminerlerin tamamlanmasının ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

Seminerler oldukça verimli geçti

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, sanayi-üniversite iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi. Öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli konularda bilgiler vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Bursalı, "İş birliğimiz doğrultusunda ilk olarak Uludağ Üniversitesi öğrencileri firmamıza gelerek çeşitli birimleri ziyaret etti ve bilgi sahibi oldu. Üretimi birebir yerinde gören öğrenciler merak ettikleri konular hakkında fikir sahibi oldular. Ayrıca Uludağ Üniversitesi'nde 4 gün boyunca öğrencilerle buluşarak kariyer, Ar-Ge, tasarım, yalın üretim gibi çeşitli konularda seminer verdik" dedi.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin daha üniversite yaşamındayken iş hayatına dair çeşitli konularda bilgi sahibi olabildiklerine dikkat çeken Bursalı, şöyle devam etti: "Bursalı olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Oldukça verimli geçen seminerlere öğrencilerin ilgisi fazlaydı. Sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz."


Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: Bültenler

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