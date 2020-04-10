Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursalılar akaryakıt istasyonlarına akın etti

Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti.

10.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:01
Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 2 gün getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti.
İçişleri Bakanlığınca bu gece saat 24.00'den itibaren 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar Bursa dahil 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar marketlerde birşey bulamayınca akaryakıt istasyonlarına akın etti. Trafikte bir anda uzun araç kuyrukları oluştu.
(İHA) Bursalılar akaryakıt istasyonlarına akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Haberler
Bakan Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Sneijder’in gözü Fatih Terim’in koltuğunda! Haberler
Sneijder'in gözü Fatih Terim'in koltuğunda!
Haberler ›› Güncel ››Bursalılar akaryakıt istasyonlarına akın etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:10: Ordu'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti - Haber 00:10: Burundi'de Kovid-19 nedeniyle "gol sevinciyle sarılmak" yasaklandı - Haber 00:09: Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı akın ettiler - Haber 00:09: Samsun'da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti - Haber 00:08: Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk - Haber 23:58: Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın - Haber 23:30: Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak - Haber 23:13: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı - Haber