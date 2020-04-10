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Bursalılar benzinliklere akın etti

Bursalılar benzinliklere akın etti Bursa dahil 31 ilde getirilen sokağa çıkma yasağı sonucu vatandaşlar benzinliklere akın etti.

10.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:01
Bursalılar benzinliklere akın etti
BURSA - Bursa dahil 31 ilde getirilen sokağa çıkma yasağı sonucu vatandaşlar benzinliklere akın etti.
İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar Bursa dahil 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun üzerine vatandaşlar marketlerde birşey bulamayınca benzniliklere akın etti. Trafikte bir anda uzun araç kuyrukları oluştu. Bursalılar benzinliklere akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Genel
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