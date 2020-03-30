Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bugün havanın güneşli olması, pek çok vatandaşın dışarıya çıkmasına neden oldu.

30.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:53
Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bugün havanın güneşli olması, pek çok vatandaşın dışarıya çıkmasına neden oldu. Bu durum karşısında ilçe emniyet ekipleri tedbirleri arttırdı.

Mustafakemalpaşalılar, korona virüs nedeniyle evde kal çağrılarına büyük ölçüde uysa da bugün havanın güneşli olması, daha fazla kişinin dışarıya çıkmasına neden oldu. Gün boyunca Mustafakemalpaşa Belediyesi ve ilçe emniyet ekipleri tarafından yapılan kontroller yeterli olmazken kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Meydanı'nın önünde yapılan uygulamada, tüm araçlar ve yayalar durdurularak evde kalmaları yönünde uyarıldı. Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürü Mithat Öztaş'ın da katılım sağladığı denetimlerde araçlarda 65 yaş üzeri vatandaşların olup olmadığı kontrol edildi.

Pek çok kişinin, dışarıya alışveriş için çıktığını belirtmesi dikkatlerden kaçmazken, tüm ekipler salgının daha da büyümemesi, kontrol altında kalabilmesi adına evde durmanın önemine değinerek vatandaşlara yönelik ikazlarda bulundu. Eş zamanlı olarak ekip araçlarından da anonslar yapılarak "Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Size salgın nedeniyle evde kalmanızı tavsiye ediyoruz" denildi. - BURSA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bursalılar evde kalmayınca emniyet tedbirleri artırdı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:16: Kars'ta koronavirüs testi yapılacak - Haberler 18:14: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan Sana'ya yoğun hava saldırısı - Haberler 18:09: Tekel bayisinin kundaklanma anı kamerada - Haberler 18:06: TEİS Genel Başkanı Saydan'dan Kovid-19'a yönelik "ilaç ve gıda takviyesi" uyarısı Açıklaması - Haberler 18:05: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün... - Haberler 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki 17:03: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi - Haberler 16:29: Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi - Haberler 15:51: Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti - Haberler 15:06: Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi - Haberler 14:54: Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı - Haberler