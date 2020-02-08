Haberler » Güncel » Bursalılar güne karla uyandı - Haber

Bursalılar güne karla uyandı

Bursa şehir merkezinde gece saatlerinde yağmaya başlayan kar şehri beyaza bürüdü, Bursalılar güne karla uyandı.

08.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:18Bursalılar güne karla uyandı
şehir merkezinde gece saatlerinde yağmaya başlayan kar şehri beyaza bürüdü, Bursalılar güne karla uyandı.

Günler öncesinden uyarıları yapılan kar yağışı dün gece sabaha karşı şehir merkezinde etkisini arttırdı. Yağan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaza büründü. Sabah evlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar bembeyaz bir Bursa'yla karşılaştı. Yağan karla birlikte şehirde kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar karlı Bursa manzarasına karşı fotoğraf çekinmek için erken saatlerde sokağa çıktığı görüldü. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8.02.2020 10:56:03