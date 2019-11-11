Haberler » Güncel » Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı - Haber

Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı

Hafta sonu tatilinin 'pastırma yazı' sıcağı ile buluşmasını fırsat bilen Bursalılar, piknik, park ve sahil kenarına çocukları ile birlikte giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

11.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:35Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı
Hafta sonu tatilinin 'pastırma yazı' sıcağı ile buluşmasını fırsat bilen Bursalılar, piknik, park ve sahil kenarına çocukları ile birlikte giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

'nin batısından başlayarak, özellikle ülkenin kıyı kesimlerini hakimiyeti altına alan sıcak hava dalgası kendisini, Bursa'da da hava sıcaklığı 24 derecelere yükselerek gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından istifade eden Bursalılar piknik alanlarına, oyun parklarına akın etti.

Atatürk Kent Ormanı'na gelen aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, güzel havada mangal yapmanın tadını çıkardı. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:01 'Kıran-5'te 20 sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1.6 ton esrar ele geçirildi
11:00 Oto tamircilerde kışlık bakım yoğunluğu
11:00 Zeytinburnu'da kaçak göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı
11:00 "Kıran-5" operasyonunda 20 sığınak imha edildi, 1 ton 615 kilogram esrar ele geçirildi
11:00 Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu
10:50 Taşıt kredi faizi 2 yılın en düşük seviyesinde
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
10:18 Göstericinin vurulduğu an, canlı yayın yapan kamera tarafından kaydedildi
10:12 Teröristleri Güvenli Bölge'den çıkaracaklarını taahhüt eden ABD, teröristlerle devriye geziyor
09:55 Sultangazi'de 2 patron, maaşını isteyen işçiyi feci şekilde dövdü
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 11:02:44