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Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı

Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardıBURSA - Hafta sonu tatilinin 'pastırma yazı' sıcağı ile buluşmasını fırsat bilen Bursalılar, piknik, park ve sahil kenarına çocukları ile birlikte giderek güneşli havanın tadını çıkardı.

11.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:29
Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı
BURSA - Hafta sonu tatilinin 'pastırma yazı' sıcağı ile buluşmasını fırsat bilen Bursalılar, piknik, park ve sahil kenarına çocukları ile birlikte giderek güneşli havanın tadını çıkardı.
Türkiye'nin batısından başlayarak, özellikle ülkenin kıyı kesimlerini hakimiyeti altına alan sıcak hava dalgası kendisini, Bursa'da da hava sıcaklığı 24 derecelere yükselerek gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından istifade eden Bursalılar piknik alanlarına, oyun parklarına akın etti.
Atatürk Kent Ormanı'na gelen aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, güzel havada mangal yapmanın tadını çıkardı.
Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı

Bursa, Yerel

Kaynak: İHA


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