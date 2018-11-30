30 Kasım 2018 Cuma 12:38



30 Kasım 2018 Cuma 12:38

E-ticaret sitesi GittiGidiyor'un "Süper Cuma" kampanyasında Bursalılar alışverişlerini kampanyanın bitmesine 2 saat kala yaptığı bildirildi.GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un, dünyanın dört bir yanında alışveriş şenliğine dönüşen Black Friday'e özel hazırladığı "Süper Cuma" kampanyası ülke genelinde yoğun ilgi gördü.Tüm zamanların rekoru kırıldıKampanya kapsamında GittiGidiyor'da hem satış hacmi hem de ziyaret sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı.Yüzde 80'e varan indirimlerle tam 24 saat boyunca devam eden kampanyada bazı fırsat ürünleri ise daha ilk yarım saatte tükendi. Bursa'da yaşayan GittiGidiyor kullanıcıları ise alışverişlerini son dakikaya bırakarak kampanyanın bitimine 2 saat kala sepetlerini doldurdu.Süper Cuma'da en yüksek satış hacmine 14.00-15.00 saatleri arasında ulaşıldı. İller bazında incelendiğinde en yüksek alışveriş hacmine ulaşılan saatler 3 büyük ilde farklılık gösterirken, Bursalılar en çok saat 22.00'de GittiGidiyor'dan sipariş verdi.İstanbullular 14.00'te, Ankaralılar 11.00'de ve İzmirliler ise 01.00'de alışveriş yapmayı tercih etti.Bursalıların son dakikada alışverişe koştuğu GittiGidiyor'un "Süper Cuma" kampanyası özelinde en fazla alışveriş yapan ilk 10 şehir sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçü oluşturdu. Bu illeri Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Adana, Muğla ve Mersin izledi.