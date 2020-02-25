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Bursalılara fırtına uyarısı

Bursa Valiliği vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı.

25.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:04Bursalılara fırtına uyarısı
Valiliği vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı.

Bursa Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa'da çarşamba günü, güney ve güneybatıdan saatte 40-60 kilometre kuvvetinde, perşembe günü ise saatte 70-100 kilometre kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınada meydana gelebilecek muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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