Bursalılara yağmur ikazı

Bursa Valiliği
, vatandaşları sağanak yağmurlara karşı uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Eskişehir
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince bugün öğleden sonra, Bursa, Eskişehir, Kütahya
ve Bilecik
çevrelerinde mevzii olarak kuvvetli yağışların olması beklendiği, kısa sürede fazla miktarda yağış bırakabileceği tahmin edilen kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların yol açabileceği sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilmiştir" denildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Bursa Valiliği
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