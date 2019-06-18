18.06.2019 15:29
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Bursaray'a yıldırım düştü, büyükşehir yıldırım hızında düzenleme yaptı

Bursaray

Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki kataner hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle ulaşım Sırameşeler-Nilüfer ile Sırameşeler-Karaman İstasyonları arasında otobüs aktarmaları ile sağlanıyor.

Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki kataner hattına yıldırım düşmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ve iletim hatlarının zarar görmesi nedeniyle ulaşım Sırameşeler-Nilüfer ile Sırameşeler-Karaman İstasyonları arasında otobüs aktarmaları ile sağlanıyor.

Bursaray Sırameşeler İstasyonu'ndaki kataner hattına saat 14.43'da yıldırım düştü. Yaşanan elektrik kesintisi ve tellerin hasar görmesi yüzünden bu noktada raylı ulaşım durdu. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs seferleri devreye alınırken, Sırameşeler - Nilüfer İstasyonu ile Sırameşeler-Karaman İstasyonları arasında otobüslerle aktarmalı yolcu taşıması yapılıyor. Sırameşeler-Kestel, Karaman-Emek ve Nilüfer-Üniversite arasında raylı sistem taşımacılığı sıkıntısız devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İHA
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