Bursaray'dan Ek Seferler

Seçimlerden dolayı Bursaray'da ek seferler düzenlendiği belirtildi. BURULAŞ
tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde vatandaşların oy verme noktalarına kolay ulaşması için Bursaray'a ek seferler konuldu. Normal tarifede Pazar günleri 10 dakika aralıklarla olan tren seferleri ek seferlerle 31 Mart Pazar günü sabah 06.00 ile akşam 19.30 saatleri arasında 8 dakika aralıklarla yapılacak. - BURSA
BURULAŞ BURSA ULAŞIM TOP TAŞ İŞL SAN AŞ, Bursa, Güncel
Kaynak: İHA