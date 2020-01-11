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Bursaspor 2-0

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Süper Lig ekibi Konyaspor ile TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.

11.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:01
İkinci devre hazırlıklarını 'da sürdüren Süper Lig ekibi ile TFF 1'inci Lig ekibi , hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.
Konya ekibinin kamp yaptığı otelde oynanan müsabakayı Konyaspor, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Konyaspor'un gollerini 6'ncı dakikada penaltıdan yeni transfer Thuram ve 87'nci dakikada Miya kaydetti.
MAÇTA GERGİNLİK
Konyaspor - Bursaspor maçında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Sahada yaşanan gerginliğin ardından teknik direktörler Aykut Kocaman ve İbrahim Üzülmez de sahaya girerek oyuncularını sakinleştirdi. Müdahalenin ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.
Bursaspor 2-0

Konyaspor, Bursaspor, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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: Bursaspor 2-0


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