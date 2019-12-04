Haberler » Spor » Bursaspor: 4-2 - Spor

Bursaspor: 4-2

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Burak Cansız (xxx), Burak Pakkan (xxx)B.B. ERZURUMSPOR: Kayacan (xxx)- Hasan (xxx), Merthan (xx) (Dk 46. Pote (xxx), Cenk Ahmet (x) (Dk.

04.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:57Bursaspor: 4-2

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xxx), Burak Cansız (xxx), Burak Pakkan (xxx)

B.B. ERZURUMSPOR: Kayacan (xxx)- Hasan (xxx), Merthan (xx) (Dk 46. Pote (xxx), Cenk Ahmet (x) (Dk. 46 İbrahim Akdağ (xx), Abdulcebrail (xx), Osman (xxx), Mahamadou Ba (xxx), Batuhan (xx), Rashad Muhammed (xx), Sefa (xxx), Sunu (xxx) (Dk. 76 Serdar (x)

BURSASPOR: Ataberk (x)- Cüneyt (xx), Emirhan (xx), Atanasov (xx), Selesnov (x) Aykut (x), Recep (x) (Dk 74 Ozan İsmail (x), İsmail (x) Wanderson (x) (Dk 81 Batuhan (x), (x) Sedat (x) (Dk. 72 Ali Akman (x), Rüştü (x)

GOLLER: Dk. 15 ve 55 Sunu, Dk.67 ve 83 Pote (B.B. Erzurumspor), Dk 17 Cüneyt, Dk. 89 Seleznov ( )

SARI KARTLAR: Rashad Muhammed, Pote (B.B. Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor'u Sunu (2) ve Pote'nin (2) attığı gollerle 4-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlıların golleri Cüneyt ve Seleznov'dan geldi,

6'ncı dakikada ani gelişen Bursaspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Seleznov'un sert vuruşunda Kayacan ayaklarıyla topu kornere çeldi.

15'inci dakikada Erzurumspor'un kazandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Sefa içeri ortaladı, Sunu kafa şutuyla topu ağlara gönderdi. 1-0.

17'nci dakikada  Bursaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Atanasov'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Cüneyt'in kale dibindeki dokunuşunda top ağlara gitti:  1-1.

55'inci dakikada Erzurumspor öne geçti. İbrahim'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sunu'nun yaklaşık 25 metreden sert şutu ağlara gitti: 2-1.

67'nci dakikada Abdulcebrail'in ortasına iyi yükselen Pote'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu:  3-1.

83'üncü dakikada Abdulcebrail'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Pote'nin vuruşu kaleciden sekerek önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı şutta top filelerle buluştu:  4-1.

89'uncu dakikada ani gelişen Bursaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Seleznov, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-2.

Maçta başka gol olmayınca B.B. Erzurumspor, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.


- Erzurum

Erzurumspor Kulübü, Ramazan Keleş, Cenk Ahmet, Bursaspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

20:50 Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Spor
20:49 Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray hazırlığı - Spor
20:47 Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni gerçekleşti - Spor
20:46 Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi - Spor
20:38 Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti - Spor
20:35 Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Trabzonspor: 2 - Spor
19:53 Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor - Spor
19:18 Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor! - Spor
17:46 Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! - Spor
17:30 Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor - Spor
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
4.12.2019 20:52:39