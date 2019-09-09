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Bursaspor'a destek büyüyor

Zor bir dönemden geçen Bursaspor'a bir destek de eğitim camiasından geldi.

09.09.2019 15:51 Bursaspor'a destek büyüyor
Zor bir dönemden geçen Bursaspor'a bir destek de eğitim camiasından geldi.

Bursaspor'a maddi ve manevi destek yağıyor. Fomara Birey Özel Eğitim Kursu, Bursaspor'a destek olmak adına 250 adet forma satın alarak eğitim öğretim döneminin ilk günü öğrenci ve öğretmenlere hediye etti.

Bursaspor'u yalnız bırakmamak için böyle bir programı organize ettiklerini belirten Kurum Müdürü Halit Akdeniz, "1 Eylül itibarıyla kurumuza kayıt olan öğrenciler adına Bursaspor'a SMS yoluyla da destek oluyoruz. Aynı zamanda formamızı da öğrencimize hediye ediyoruz. Bu vesileyle takımımızı hak ettiği yere kavuşturmayı umuyoruz" diye konuştu.

Eğitim kurumunun önünde toplanan öğrenciler, ellerindeki Bursaspor atkı ve pankartlarıyla sloganlar attı. - BURSA

Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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