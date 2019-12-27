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Bursaspor'a destek gecesi iptal edildi

Bursaspor'a destek gecesinin iptal edildiği bildirildi.

27.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:22 Bursaspor'a destek gecesi iptal edildi
'a destek gecesinin iptal edildiği bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada Bursaspor'un içinde bulunduğu mali sıkıntıları dikkate alarak bir süre önce Bursa Valisi Yakup Canbolat ile "Bursaspor'a destek kampanyası" yapılacağını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.
Geçen hafta yapılan toplantıda kulübün mali konularıyla ilgili neler yapılabileceği, destek kampanyasının planlanması, canlı yayınlar ile kamuoyuyla paylaşılması, sanayici ve iş adamlarının bu kampanyaya katılımının sağlanması gibi konularda istişarelerde bulunduklarını aktaran Aktaş, "Ancak gelinen noktada gerek süre kısıtlılığı, gerekse destek talep edilen iş adamlarının bireysel gerekçelerinden ötürü kampanyaya istenilen katkı sunulamaması sebebiyle, mali destek tablosunda arzu edilen noktaya ulaşılamamıştır." ifadelerini kullandı.
Programın iptal edildiği, gerekli şartların oluşması halinde benzer bir destek kampanyasının yeniden değerlendirilebileceği kaydedildi.

Alinur Aktaş, Bursaspor, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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