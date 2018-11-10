Bursaspor'a Taraftar Morali

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:23



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:23

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını öğle saatlerindeki idmanla tamamlayan Bursaspor, antrenmanı taraftara açtı. Yeşil beyazlı taraftarlar da teknik heyet ve oyunculara yoğun ilgi göstererek moral verdi.Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Bursaspor, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu kritik randevunun hazırlıklarına devam eden yeşil beyazlılar, öğle saatlerindeki antrenmanını taraftara açtı. Yaklaşık bin 500 taraftar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne akın ederken, teknik heyet ve oyunculara yoğun ilgi gösterdi. Özellikle oyuncuların sahaya girişlerinde bol bol futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, yarınki Kasımpaşa maçı için başarılar diledi. Daha sonra taraftarlar, saha kenarından antrenmanı takip etti. Yeşil beyazlılar ise ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam etti. Bursasporlu futbolcuların moralli oldukları gözlemlendi. - Bursa