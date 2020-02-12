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Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça Koray Gençerler atandı.

12.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:26Bursaspor - Adana Demirspor maçını Gençerler yönetecek
ile Adana Demirspor arasında pazar günü oynanacak kritik maça Koray Gençerler atandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), TFF 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak olan ve zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor - Adana Demirspor karşılaşmasını Manisa Bölgesi Üst Klasman hakemi Koray Gençerler yönetecek.

TFF 1. Lig'de 14, 15, 16 ve 17 Şubat'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Şubat Cuma

19.00 Altınordu - Osmanlıspor: Murat Erdoğan

15 Şubat Cumartesi

14.00 Hatayspor - Akhisarspor: Bülent Birincioğlu

16.30 Boluspor - CG Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

19.00 EG Menemenspor - Eskişehirspor: Burak Şeker

16 Şubat Pazar

14.00 Keçiörengücü - Altay: Onur Özütoprak

16.30 Fatih Karagümrük - Giresunspor: Kadir Sağlam

16.30 Bursaspor - Adana Demirspor: Koray Gençerler

19.00 EH Balıkesirspor - İstanbulspor: Yiğit Arslan

17 Şubat Pazartesi

19.00 Adanaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Kaya - BURSA

Adana Demirspor, Koray Gençerler, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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