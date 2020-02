Bursaspor, Adana Demirspor'u da yenip zirve iddiasını sürdürmek istiyor

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Bursaspor , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan futbolculardan Anıl Karaer, ligde her takımın bir hedefi olduğunu ve maçların zor geçtiğini söyledi.Geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında aldıkları galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirten Anıl Karaer, sezon başından bu yana takım içinde iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu vurguladı.Kendileri için her maç şampiyonluk için büyük bir adım niteliğinde olduğunu aktaran Anıl Karaer, "Adana Demirspor maçında da elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızla, şehrimizle ve bütün bize inananlarla bir olup bu maçın da üstesinden geleceğimize eminim. Abartılacak bir durum yok, Bursaspor şampiyon olacak bunu canı gönülden söylüyorum. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.Serdar Özkan da Osmanlıspor karşısında güzel bir oyunla 3 puan aldıklarını dile getirdi.Takımın formda olduğunu ve Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılmak istediklerini anlatan Serdar Özkan, şöyle konuştu:"Puan tablosuna bakarsanız 12'nci, 13'üncü takımlar bile play-off'a girme potasında. Zevkli bir lig devam ediyor. Hatay puan kaybediyor, Erzurum puan kaybediyor ama siz kazanamadığınız zaman bir anlamı olmuyor. Kazanarak devam ederseniz rakipler puan kaybettiğinde hedefinize ulaşıyorsunuz. Önemli olan bizim kazanmamız. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Eskişehirspor maçında gerçekten üzüldük. Bu hafta da stadı doldururlarsa onlara güzel bir galibiyet hediye edeceğiz."