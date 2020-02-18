Haberler » Spor » Bursaspor agresifliğiyle dikkat çekiyor - Spor

Bursaspor agresifliğiyle dikkat çekiyor

Yeşil-beyazlılar, bu sezon TFF 1. Lig'de 22 haftada 6 kırmızı kart gördü.

18.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:28Bursaspor agresifliğiyle dikkat çekiyor
Yeşil-beyazlılar, bu sezon TFF 1. Lig'de 22 haftada 6 kırmızı kart gördü. Timsah, 'dan sonra en çok kırmızı kart alan ikinci takım oldu.

'Yeniden Zirveye' parolasıyla yola çıkan ve Süper Lig'e geri dönmek için zirve yarışında yer alan 'un, bu sezon sahadaki agresifliği dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlı takım, 22 hafta sonunda gördüğü 6 kırmızı kart ile bu alanda TFF 1. Lig'de ikinci sırada bulunuyor.

Rekor Adanaspor'da

Ligin 22. haftası itibariyle en çok kırmızı kart gören takım, puan durumunda 16. sırada bulunan Adanaspor oldu. Turuncu-beyazlı ekip, bu sezon 8 kez sahada 10 kişi kaldı. Adanaspor'un ardından 6 kırmızı kart gören Bursaspor, ikinci sırada yer aldı. Yeşil-beyazlılarda Mamadou Diarra, Onur Atasayar, Ozan İsmail Koç, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak ve Yevhen Seleznov, oyundan atılan futbolcular oldu. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adanaspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:31:19