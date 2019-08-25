Bursaspor - akhisarspor: 2-1

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Ali Can Alp (xxx)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx), İsmail Çokçalış (xx), Sedat Dursun (xxx), Rüştü Hanlı (xx), Onur Atasayar (xx), Emirhan Aydoğan (xxx), Abdullahi Shehu (xx) (Dk. 73 Ramazan Keskin x), Burak Kapacak (xx), Jani Atanasov (xx), Ali Akman (xxx) (Dk. 65 Iasmin Latovlevici x), Kubilay Kanatsızkuş (xx) (Dk. 88 Enes Kayar ?)

AKHİSARSPOR: Gökhan Değirmenci (xx), Tolga Ünlü (x), Uğur Arslan Kuru (x), Alperen Babacan (x), Kadir Keleş (xx), Rajko Rotman (x) (Dk. 56 Çekdar Orhan x), Aykut Çeviker (x), Onur Ayık (x) (Dk. 46 Bertuğ Bayar x), Burhan Eşer (xx), Erhan Çelenk (xx), Irfan Hadzic (x) (Dk. 63 Ergin Keleş x)

SARI KARTLAR: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Irfan Hodzic, Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan, Çekdar Orhan (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Çekdar Orhan (Akhisarspor)

GOLLER: Dk. 28 Ali Akman, Dk. 51 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 77 Burhan Eşer (Pen.) (Akhisarspor)

TFF 1'inci Lig'in ikinci haftasında geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden iki kulübü karşı karşıya getiren maçta Bursaspor, evinde 8 bin 361 biletli seyircinin önünde Akhisarspor'u ağırladı. Yeşil beyazlı ekip, Ege temsilcisini genç oyuncuları Ali Akman ve Emirhan Aydoğan'ın golleriyle 2-1 yendi. Akhisarspor'un tek golünü penaltıdan Burhan Eşer kaydetti. İkinci yarıda oyundan çıkan 17 yaşındaki Ali Akman, tribünlerin destekleri eşliğinde ayakta alkışlandı. Bursaspor elde ettiği bu galibiyetle birlikte ligdeki ilk puanlarını alırken, Akhisarspor da ligde ilk yenilgisini tattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Jani Atanasov'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ali Akman'ın sert şutu sonrası kaleci Gökhan son andaki müdahalesiyle meşin yuvarlağı direk dibinden kornere tokatladı.

28'inci dakikada Bursaspor golü buldu. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda kaleci Gökhan topu çıkarttı, devamında Burak Kapacak'ın vuruşu defanstan sekerken, dönen topu iyi takip eden Ali Akman yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından ağlara gönderdi: 1-0.

47'nci dakikada Bursaspor ikinci gole yaklaştı. Sağ kanatta topla birlikte ceza sahası içerisine giren Burak Kapacak, dar açıdan vuruşunu yaparken kaleci Gökhan üzerine gelen topu çeldi, devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

51'inci dakikada Bursaspor farkı ikiye çıkardı. Burak Kapacak'ın ara pasıyla birlikte ceza sahası içerisinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş pasını bekletmeden boş durumdaki takım arkadaşı Emirhan Aydoğan'a verdi. Kaleciyi geçen topa dokunan Emirhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

77'nci dakikada Akhisarspor farkı bire indirdi. Ceza sahası içerisinde Jani Atanasov'un müdahalesi sonrası Burhan Eşer yerde kalırken, hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Burhan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını umutlandırdı: 2-1.

81'inci dakikada Akhisarspor'da oyuna ikinci yarıda giren Çekdar Orhan, rakibine yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

89'uncu dakikada Akhisarspor beraberliğe yaklaştı. Erhan Çelenk'in serbest vuruş sonrası ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Burhan Eşer kafa vuruşunu yaparken, seken topu kaleci Ataberk güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşma Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

- Bursa