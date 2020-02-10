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Bursaspor, Ankara'da ilkleri yaşadı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Bursaspor, bu skorla birlikte 2019-2010 sezonunda ilkleri debaşarmış oldu.

10.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:21Bursaspor, Ankara'da ilkleri yaşadı
TFF 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda 'u 4-2'lik skorla mağlup eden , bu skorla birlikte 2019-2010 sezonunda ilkleri debaşarmış oldu. Timsah; Abdou Razack Traore ile ilk golü atmasına rağmen geriye düştüğü maçı, Özer Hurmacı, Recep Aydın ve Abdullahi Shehu'nun golleriyle kazanmayı başarırken, aynı zamanda bu sezon ilk kezbir karşılaşmada rakip filelere 4 gol birden gönderdi.

Bununla birlikte yeşil-beyazlılar, bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın ikinci yarısında 3 gol birden kaydetmeyi başardı.

Öte yandan Bursaspor, Osmanlıspor karşılaşmasında 6. dakikada Traore'nin kaydettiği golle, kendi adına sezonun en erken golünü kaydederek bir ilki daha yaşadı.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Kerem Can Akyüz, yeşil-beyazlı formayı ilk kez giyerken; aynı zamanda bir diğer yeni transfer Tayfur Bingöl de, Bursaspor formasıyla ilk asistini yaptı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdou Razack Traore, Osmanlıspor, Bursaspor, Spor

Kaynak: İHA

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