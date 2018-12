Bursaspor - Antalyaspor: 0-2

İkinci yarıda ev sahibi ekibin ataklarında Boffin kalesinde devleşerek önemli pozisyonlarda gole izin vermedi. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 26'ya yükseltirken, Bursaspor 19 puanda kaldı.

11. dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında ceza alanı dışından içeriye doğru kateden Barış Yardımcı , ara pasla Tunay Torun 'u topla buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top kalenin üstünden auta çıktı.





37. dakikada topla ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç kaleciyle karşı karşıya kalacağı sırada Umut Meraş'ın arkadan yaptığı müdahele ile yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.38. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Özkan topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)34. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ramazan Keskin 'in kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta, kaleci Boffin meşin yuvarlağa sahip oldu.43. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen kontratakta orta sahada topla buluşan Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç'e ara pası attı. Savunma arkasında topla buluşan Mevlüt, ceza alanında kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)54. dakikada sağ köşeden Tunay Torun'un kullandığı kornerde, topa penaltı noktasından iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.63. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Tunay Torun, ceza alanına doğru topu ortaladı. Bir anda kalenin solunda müsait pozisyonda kalan Umut Meraş'ın kafa vuruşunda, kaleci Boffin'in yaptığı müdahaleyle top kornere çıktı.79. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Bursaspor'un savunma oyunculardan seken top Hakan Özmert 'in önünde kaldı. Rakiplerini saf dışı bırakıp kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan'ın vuruşunda, Okan Kocuk topa sahip oldu.Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok , Aleks TaşcıoğluBursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Vergini, Ertuğrul Ersoy , Barış Yardımcı, Latovlevici, Ramazan Keskin (Dk. 46 Lima ), Saivet (Dk. 84 Burak Kapacak), Badji, Tunay Torun (Dk. 72 Yusuf Erdoğan ), Umut NayirTeknik Direktör: Samet AybabaAntalyaspor: Boffin, Celustka Salih Dursun , Sangare, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Maicon (Dk. 89 Yekta Kurtuluş ), Chico, Doğukan Sinik (Dk. 80 Vainqueur), Mevlüt Erdinç (Dk. 46 Drole)Teknik Direktör: Bülent KorkmazGoller: Dk. 38 Serdar Özkan (Penaltıdan), Dk. 43 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)Sarı Kartlar: Dk. 23 Barış Yardımcı, Dk. 37 Umut Meraş, Dk. 61 Lima, Dk. 86 Umut Nayir (Bursaspor); Dk. 54 Celustka (Antalyaspor)