Bursaspor - Antalyaspor Maçının Ardından

09 Aralık 2018 Pazar 18:49



09 Aralık 2018 Pazar 18:49

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor , deplasmanda Bursaspor 'u 2-0 yendi. Karşılaşma sonrasında her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.Maçın zorlu geçmesini beklediklerine işaret eden Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba , Antalyaspor için "Çok iyi pozisyon alıyorlar. Böyle takımlara karşı geri düşmememiz lazım. Antalyaspor, Türkiye 'de sahada durmasını en iyi bilen takım" dedi. Oyuna iyi başladıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Basit hatalarla geriye düşünce kontrol rakibe geçti. İkinci yarıda bir dönüş gerçekleştirmeye çalıştık ama skor gelmeyince oyundan koptuk. Biz geriye düşünce sıkıntı yaşayan bir takımız. Akhisarspor maçında iyi bir dönüş gerçekleştirmiştik. Bunu her zaman yapamayız. Oyuncularım son iki haftadır iyi oynuyor. Oyuncularımızı çok eleştirmemek lazım. Bireysel hatalar yaptık. Futbol bu, önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.BÜLENT KORKMAZ: "ÇOK İYİ BİR OYUN OYNADIK"Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise çok iyi bir oyun oynadıklarının altını çizerek, "Bursa'da oynamak zor. Bursa gerçekten iyi, dinamik ve yakın teması iyi yapan bir takım. Bu takıma karşı oynamak zordu. Onlara karşı iyi direnip, ilk yarıda skoru lehimize çevirdik. İkinci yarıda takım savunması anlamında iyi pozisyon almamız galibiyeti getirdi. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Sezon başındaki kötü süreçten buraya gelmek onların eseri. Ligdeki puan sıralamasında buralara gelmeyi hiçbir zaman düşünemezdik. Ben Antalyaspor'un başına geldikten sonra her maçtan sonra kazansak da kaybetsek de 'Bu bizim geçiş sürecimiz ve bu süreci atlamamız gerekiyor' diyordum. Haftalar geçtikçe düşünceler de değişiyor. En az düşündüğümüz puanın üzerindeyiz şu anda" açıklamasını yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Aybaba'nın açıklamalarıKorkmaz'ın açıklamaları