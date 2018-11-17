Bursaspor, Balıkesirspor'u Gençleriyle Yendi

Bursaspor
hazırlık maçında Balıkesirspor
'u 16 yaşındaki iki oyuncu Muhammed Emin Sarıkaya
ve Ali Akman
'ın golleriyle yendi.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arayı TFF
1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor ile oynadığı maç ile değerlendirdi. Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde 40'ar dakikadan iki devre halinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken Burak Kapacak sahanın en iyisi olarak dikkat çekti. İkinci yarı ile birlikte daha iyi bir oyun ortaya koyan yeşil beyazlılar, 45'inci dakikada Muhammed Emin Sarıkaya
öne geçerken, 71'inci dakikada Ali Akman'ın golü ise skoru belirledi. Bursaspor sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
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-Maçtan detaylar - Bursa
Muhammed Emin,Ali Akman,Balıkesirspor,Bursaspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:15