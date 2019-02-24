Bursaspor, Başakşehir Maçının Oynanacağını Bildirdi

İSTANBUL/ DHA Bursaspor
Kulübü, dün akşam yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen Medipol Başakşehir
karşılaşmasının bu akşam oynanacağını duyurdu. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi maç toplantısı yapıldığını belirten Yeşil-beyazlı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu
temsilcileri Mümtaz Necimoğlu ,Osman Yıldırım
,Temel Tüysüz, maçın dördüncü hakemi Koray Gençerler
ve kulübümüz adına idari menajer Altuğ Günaydın katıldı. Sabah
tekrarlanan eşgüdüm toplantısında karşılaşmanın geri kalanına, maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır.
Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır."
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Kaynak: DHA