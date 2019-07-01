Bursaspor Başkanı Mestan'dan transfer açıklaması

Başkanı, transferle ilgili yaptığı açıklamada, Umut Meraş konusunda Beşiktaş ile aşama kaydedilmediğini belirtti,ve Ertuğrul Ersoy'a ise transfer görüşmeleri için izin verdiğini söyledi. Başkan Mestan, teknik direktör konusunun ise bugün ya da yarın belli olacağını kaydetti.Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardından Başkan Mestan, teknik direktör ve transferlere dair önemli açıklamalarda bulundu. 3 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'daki antrenmanda takımın toplanacağını bildiren Mestan, teknik direktör konusuna ilişkin, "O vakte kadar bir teknik direktör ile anlaşma yapmış oluruz. Görüştüğümüz birkaç tane teknik direktörümüz var, Yalçın Koşukavak da bunların arasında. Nihai kararı bugün ya da yarın yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte vereceğiz" dedi.OKAN KOCUK VE ERTUĞRUL ERSOY'A İZİN ÇIKTIAdı Beşiktaş ile sık sık anılan Umut Meraş'ın durumuyla ilgili de bilgi veren Mesut Mestan, "Umut Meraş konusunda en son benden önceki başkanın bir anlaşması var; o anlaşma, o aşamada kaldı. O da bizim futbolcumuz. Ayın 3'ünde o da büyük ihtimalle takıma katılacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ertuğrul Ersoy ve Okan Kocuk'a ise başka takımlarla görüşme yapmaları için izin verdiğini dile getiren Başkan Mestan, iki futbolcunun Süper Lig'de oynama isteklerini kendilerine ilettiklerini belirtti. Mestan her iki oyuncunun da hala Bursaspor Kulübü'nün futbolcusu olduğunu vurguladı.ÖNCELİK TRANSFER TAHTASINI AÇMAKTransferde öncelikli hedeflerinin transfer tahtamızı açtırmak olduğunu belirten Başkan Mestan, "Oradaki süreç zorlu olacak. UÇK'dakini açtırdık, sıra TFF'deki tahtaya geldi. Onu da açtırdıktan sonra sözleştiğimiz, prensipte anlaştığımız futbolcuları da transfer edip, 1'inci Lig'e göre yeterli bir kadro oluşturmayı düşünüyoruz" dedi.Kamp sürecine ilişkin de bilgi veren Başkan Mestan, takımın geçen yıl Afyon'da sıkıntılar yaşadığını, 4-5 günlük kampın Bolu'da yapılabileceğini ancak durumun henüz netleşmediğini dile getirdi.DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDUBursaspor'un kentin bir markası olduğuna dikkat çeken Başkan Mesut Mestan, "Bursa'nın Bursaspor'a sahip çıkması yönünde hepimiz hemfikiriz. Hep birlikte sahip çıkarak tekrar eski günlerimizdeki gibi Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın takımı yapma hedefindeyiz. İnşallah 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkarak bunu sağlarız. Kentimizde doyan, doğan herkese çağrıda bulunuyoruz; Hizmet için buradayız, güç birliği yaparsak inanıyorum ki Bursaspor daha güzel yerlerde olacak" açıklamalarında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Valilik ziyareti-Mesut Mestan'ın açıklamaları- Bursa