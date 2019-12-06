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Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

06.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:00Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, AA'nın
Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.
Mestan, yarışma hakkında AA Bursa Bölge Müdürü Halil Şahin'den bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere Saygı" başlıklı fotoğrafına oy veren Mestan, yaşam kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" ve Sergen Sezgin'in "Misafir Flamingo" fotoğraflarını seçti.
Spor kategorisinde fotoğrafları tek tek inceleyen Mestan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Fransa-Türkiye maçında Kaan Ayhan'ın attığı golün ardından yapılan ve Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden Asker Selamı" başlıklı sevinç fotoğrafından yana oyunu kullandı.
Mestan, fotoğrafların etkileyici olduğunu belirterek, oylamaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesut Mestan, Halil Şahin, Ali Atmaca, Bursaspor, Güncel

Kaynak: AA

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