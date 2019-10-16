Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: Şehrimizin Bursaspor için kenetlenmesi gerekiyor

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, "Yıl sonunda şampiyon olarak kulübümüzü Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada şehrimizin de Bursaspor için kenetlenmesi gerekiyor" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay; Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, genel sekreter Ali Büyükkurt, yönetim kurulu üyeleri Serkan Subaşı, Serhat Yıldırır ve Erdinç Doğan'ı ağırladı. Bursa iş dünyası olarak kentin en önemli markası olan Bursaspor'a destek vermeye devam ettiklerini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, yeşil-beyazlıların seneye ait olduğu Süper Lig'e çok daha güçlü bir şekilde döneceğine inandığını ifade etti.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise kulüp olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Kent dinamiklerinin destekleriyle zorlu süreci atlatacaklarına inandığını ifade eden Başkan Mestan, "Yıl sonunda şampiyon olarak kulübümüzü Süper Lig'e taşımayı hedefliyoruz. Bu noktada şehrimizin de Bursaspor için kenetlenmesi gerekiyor. Kentimizin en önemli değerlerinden biri olan BTSO şimdiye kadar kulübümüzün hep yanında oldu. BTSO Başkanı Sayın İbrahim Burkay'ın liderliğinde destek vermeye de devam ediyorlar. Sayın Başkanımızın nezdinde Bursaspor'a katkı sağlayan BTSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"İŞ DÜNYASININ DESTEKLERİ GÜÇ VERDİ"

BTSO üyelerinin son olarak forma ve Yeniden Zirveye Bağış Kampanyası'na da destek verdiğini anlatan Başkan Mesut Mestan, "Bu destekler dolayısıyla hem Sayın Başkanımıza teşekkür etmek hem de mevcut durumu değerlendirmek adına bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu zor dönemde destekleriyle bizlere güç veren iş dünyası temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte Bursaspor'u arzu ettiğimiz noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

"BURSASPOR'UN YANINDAYIZ"

Bursa'nın ekonomi, tarih ve kültür şehri oluşunun yanı sıra aynı zamanda önemli bir futbol kenti olduğunu belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor'un tarihinin başarılarla dolu olduğunu anımsattı. Bursaspor'un içerisinde bulunduğu koşulların herkesi üzdüğünü vurgulayan Başkan Burkay, "Bursaspor'un yaşadığı maddi zorlukları aşabilmesi adına dün olduğu gibi bugün de destek vermeye devam ediyoruz. Hem yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, hem de meclis ve komite üyelerimiz bireysel olarak ellerinden gelen desteği veriyorlar. Gerek forma alarak gerekse de maddi yardımlarla Bursasporumuza destek veren tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Futbol kulüplerinin mali disiplini sağlamalarının, sportif başarılarda en önemli etken haline geldiğine dikkati çeken Burkay, "Bursasporumuzu arzu ettiğimiz yerde görmek amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hafta sonunda oynanacak Ümraniyespor maçı ve sezonun kalan kısmında takımımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan'ın BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur'a forma hediye etmesi ile son buldu.