02 Aralık 2018, 18:27
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Bursaspor - Bb Erzurumspor: 2-1

Bursaspor - Bb Erzurumspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftasında Akhisarspor'u deplasmanda müthiş geri dönüşle 4-2 yenen Bursaspor, Mehmet Özdilek'le büyük çıkış yakalayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1'le geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında günü ilk maçında Bursaspor evinde Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynan mücadelede Bursaspor, 36. dakikada Umut Meraş'la 1-0 öne geçti. Erzurumspor bu gole 45+3'te Chedjou'nun kendi kalesine attığı golle cevap verdi. Skoru belirleyen gol ise 60. dakikada Latovlevici'den geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
28. dakikada Bursaspor defansının arkasına koşu yaparak, sol kanatta  topla buluşan Sunu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kötü açıda kalan Sunu'nun  ortasında topla buluşan THY'in yaptığı vuruşu, kale çizgisinde iyi pozisyon alan  Umut Meraş son anda uzaklaştırdı.
33. dakikada gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Özer  Hurmacı'yla yaptığı verkaçla rakip savunmanın arkasına sarkan Taylan Antalyalı,  kaleciyle karşı karşıya kaldı. Taylan'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı  Okan Kocuk, güçlükle uzaklaştırdı.
36. dakikada Bursaspor öne geçti. Aytaç Kara'nın kendi yarı sahasından  gönderdiği uzun pasta savunmadan seken top, Umut Meraş'ın önünde kaldı. Dar açıya  rağmen uzak köşeye şık bir vuruş yapan Umut, topu ağlara gönderdi: 1-0.
45 2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor skoru eşitledi. Sol  kanattan hızlı gelişen atakta, Schwechlen topu ceza alanı içine doğru ortaladı.  Taylan Antalyalı'nın kafa şutunda, kale çizgisi önünde Chedjou ters bir vuruşla  meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARI
60. dakikada Bursaspor bir kez daha öne geçti. Lima, ceza sahası ön çizgisinden kale arkasına doğru yönelen Latovlevici'ye topu gönderdi. Sol çaprazda zor pozisyonda topu iyi kontrol eden Latovlevici, meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1.

71. dakikada sol kanattan gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında topla buluşan Özer Hurmacı, ceza alanı içine doğru ortasını yaptı. Bir anda boşta kalan Kone'nin yaptığı sert vuruşta, top kale direğinin hemen üstünden auta çıktı.

78. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Saivet'in yaptığı ortada top, rakip savunmadan sekip arkada kendini unutturan Lima'da kaldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

87. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan İbrahim Akdağ, ceza alanı içine ortasını yaptı. İyi yükselen Schwechlen'in kafa vuruşunda, top üsten az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.  
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez 
Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Chedjou, Vergini, Barış Yardımcı  (Dk. 46 Burak Kapacak), Latovlevici, Badji, Saivet (Dk. 90 Ramazan Keskin), Aytaç  Kara, Tunay Torun (Dk. 59 Lima), Umut Nayir 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Schwechlen, Lokman Gör, Egemen  Korkmaz, Auremir, Özer Hurmacı (Dk. 77 Munsy), İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı  (Dk. 64 Kone), Scuk, Sunu (Dk. 71 Erhan Çelenk), Thy 
Goller: Dk. 36 Umut Meraş, Dk. 60 Latovlevici (Bursaspor), Dk. 45 2  Chedjou (kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) 
Sarı Kartlar: Dk. 55 Aytaç Kara, Dk. 88 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk.  76 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Özer Hurmacı,Bursaspor

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