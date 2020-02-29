Bursaspor, Cesar Grup Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak

Son iki maçtır kazanamayan Bursaspor , zirve yarışının kızıştığı dönemde hata istemiyor. Yeşil beyazlılar, yarın deplasmanda karşılaşacağı Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek zirve yürüyüşünü sürdürme peşinde.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak olan bu mücadele saat 14: 00'te başlayacak. Kritik randevuda Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Deniz Turgut ve Gökmen Baltacı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özer Özden.

BURSASPOR, LİDERİN 8 PUAN GERİSİNDE

Hafta içerisinde oynanan maçlarda sahasında Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, 40 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yenen Cesar Grup Ümraniyespor ise puanını 35'e yükseltirken, 8'inci basamakta bulunuyor. Lider Hatayspor ile arasında 8 puan fark bulunan Bursaspor, mutlak galibiyetle kazanmayı amaçlarken; İstanbul temsilcisi ise yeşil beyazlılar ile arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

TÜM MAÇLARI BURSASPOR KAZANDI

İki ekip bugüne kadar 3 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların tümünü Bursaspor kazandı. 2016/17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) iki ekip aynı grupta yer alırken; Bursa temsilcisi, rakibini Bursa'da 3-0, deplasmanda ise 1-0 yendi. Bu sezonun ilk yarısında yine Bursa'da oynanan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik skorla yeşil beyazlılar oldu.

GOL SİLAHLARI VAR

İki ekibin de zorlu maç öncesinde önemli gol silahları bulunuyor. Bursaspor'da son maçta da gol sevinci yaşayan Yevgen Seleznov, ligdeki 8 golüyle takımın en golcü ismi olurken; Kubilay Kanatsızkuş ise 6 gol kaydetti. Cesar Grup Ümraniyespor'da ise Emircan Altıntaş'ın 11 golü bulunurken; Ghislain Gimbert de 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

ÜMRANİYESPOR'A KAN DEĞİŞİKLİĞİ YARADI

3 maçlık mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliğine giden Cesar Grup Ümraniyespor'da Sait Karafırtınalar yönetimindeki 3 maçta yenilmedi. Karafırtınalar yönetimindeki ilk maçında Boluspor ile berabere kalan İstanbul ekibi, Keçiörengücü'nü 2-0 ve Adanaspor'u da 1-0 yendi. Bursaspor ise, 2 maçlık galibiyet serisinin ardından son 2 maçında kazanamadı. Bu süreçte yeşil beyazlılar; BB Erzurumspor'a deplasmanda 2-1 kaybederken, evinde Altay ile 1-1 berabere kaldı.

EVİNDE ETKİLİ

Evinde etkili bir görüntü çizen İstanbul ekibi, puanlarının önemli bir kısmını iç sahada aldı. İstanbul temsilcisi, evindeki 12 maçta 24 puan toplarken, sahasındaki son 5 maçında da 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Bursaspor ise deplasmanda oynadığı 12 maçta 17 puan toplayabildi. Deplasmanda oynadığı mücadelelerde istikrarsız sonuçlara imza atan yeşil beyazlılar, son 5 deplasman karşılaşmasında 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle bir beraberlik aldı.