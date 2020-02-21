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Bursaspor, çıkışını Erzurum'da da sürdürmek istiyor

Yeşil-beyazlılar, zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

21.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:15Bursaspor, çıkışını Erzurum'da da sürdürmek istiyor
Yeşil-beyazlılar, zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında , yarın saat 14.00'te deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta evinde Adana Demirspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Timsah, Erzurum'dan da 3 puanla dönüp zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 2 hafta üst üste kazanan ve üçüncü sırada bulunan yeşil-beyazlılar, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde bu sezon ilk kez 3 deplasman maçını art arda galip tamamlamış olacak ve Erzurum ekibini geride bırakıp ikinci sıraya yerleşecek.

Önemli eksikler var

Zorlu deplasman öncesi Bursaspor'da kritik eksikler dikkat çekiyor. Adana Demirspor maçında ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyundan atılan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 4+1 maç ceza alan Özer Hurmacı, sarı kart cezalısı olan Abdullahi Shehu ve sakatlığı devam eden Burak Kapacak, kritik mücadelede forma giyemeyecek. Zorlu karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. - BURSA

Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Bursaspor, Erzurum, Spor

Kaynak: İHA

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