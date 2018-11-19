Bursaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda oyuncular, daha sonra iki gruba ayrıldı. Bir grup 5'e 2 pas pres çalışması yaparken diğer grup ise hücum çalıştı.
Yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Bursaspor
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:56