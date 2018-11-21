Bursaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:04



21 Kasım 2018 Çarşamba 17:04

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Son bölümde yarı sahada yapılan taktik çalışmasının ardından idman sona erdi.Milli takımdan dönen Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk ve Aytaç Kara takımla çalışmalara katıldı.Sakatlıkları bulunan Furkan Soyalp, Sakho, Stancu, Shehu ve Kembo ise antrenmanda yer almadı.Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.