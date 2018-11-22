22 Kasım 2018, 17:58
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Bursaspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde kontrol-pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı ekip, taktik çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek. Bursaspor
22 Kasım 2018 Perşembe 17:58



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