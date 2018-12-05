Bursaspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Antalyaspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanın son bölümünde taktik idmanı yaptı.
Sakatlığı bulunan Abdullahi Shehu ve Diafra Sakho
takımdan ayrı çalışırken, ameliyat olan Furkan Soyalp antrenmana katılmadı.
Hafif sakatlığı bulunan ve ilk bölümde takımla birlikte çalışan Barış Yardımcı
, daha sonra takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde idmanı tamamladı.
Öte yandan, ziyarete gelen Alaaddinbey Engelliler Okulu öğrencileri, antrenmanı izledi.
İbrahim Yazıcı,Bursaspor,Antalyaspor
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:58