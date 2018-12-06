Bursaspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman seri çıkışlarla devam etti. Daha sonra geniş alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde tam sahada taktik antrenmanı yaptı.
Sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu ve Diafra Sakho
takımdan ayrı çalışırken Furkan Soyalp'in tedavisi yapıldı. Parmağında sakatlığı olan Ataberk Dadakdeniz ise kondisyon salonunda çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
İbrahim Yazıcı,Bursaspor,Antalyaspor
06 Aralık 2018 Perşembe 15:16