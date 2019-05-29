Bursaspor'da divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Bursaspor Divan Kurulu Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın katılmadığı toplantıda, mevcut yönetim kurulundan yalnızca Bursaspor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Sezgin katıldı.Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, çok üzgün ve kızgın olduklarını dile getirdi. Sıkıntılı durumdan soğukkanlılıklarını koruyarak çıkacaklarını belirten Sevinç, "Kulübümüz; mali, sportif, idari olarak iyi yönetilmediği için geldiğimiz bu durum kabul edilemez. Gelinen bu son noktada divan yönetim kurulu olarak bizlere de haklı haksız ağza alınmayacak hakaretler yazılıp, çiziliyor. Yönetim kongre kararı alana kadar idari yapılanmadan, mali yapılanmaya, teknik yapılanmaya ve personele kadar devamlı olarak ikaz ve uyarılarımızı her seferinde yaptık. Bu ikazlarımızı ve uyarılarımızı sosyal medyadan paylaşmamak hataysa biz bu hatayı yaptık" dedi.YALÇIN CANBAZ: 70 MİLYON LİRA CİVARINDA KAYIP VARBursaspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Yalçın Canbaz ise toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün mali durumuyla ilgili bilgiler veren Canbaz, "36 puanla 16'ncı sırada sezonu tamamlamış olmamıza rağmen 80 milyona yakın gelirimiz olmuş. Geçen sene 1'inci Lig'e aylak bastı parası 6 milyon 200 bin verilmiş. Paraşüt parası 4 milyon, 12 milyon yayın geliri var. Şampiyon olursak 4 veya 5 milyon toplamda 27 milyon gibi bir geliri olacak. Küme düşme sebebiyle 70 milyon civarında kayıp var. Yöneticilerin elinde çekler var. Bursaspor'un konusu şu anda yönetici alacağı değil. Onu konuşursak, kulübe kilidi vurmamız lazım. Bursaspor, Süper Lig'e çıkana kadar yönetici alacağı konuşulmaması gerekiyor. Yönetim kurulu karar defterinde Bursaspor'un gelirlerine temlik koymaması gerekiyor. Yöneticiler, bu yoğun bakımdaki çocuğun fişini kimse lütfen çekmesin" diye konuştu."4 MİLYON EURO'YA İHTİYACIMIZ VAR"Transfer yasakları konusunda devre arasında tahtanın kapalı olduğunu anlatan Canbaz şunları söyledi:"4 milyon Euro gibi bir rakama ihtiyacımız var. Son ödeme tarihi 27 Haziran olan bir dosya var. 675 bin Euro, ödenmezse eksi 6 puan ve 2 dönem transfer yasağı gelecek. Bunun devamında sözleşmesi devam eden oyuncular kulübe ihtar gönderiyorlar. 23 Haziran'a kadar parası ödenmezse serbest kalacak 2 oyuncu var. Bu oyuncuların parası ödenmesi lazım. Gelen yönetim, acil eylem planı çerçevesinde ilk yapacağı iş sözleşmeler, personel alacakları ve transfer tahtasını açmak olmalı."FUTBOLCULARA GERİYE DÖNÜK 65 MİLYON LİRA BORÇBağımsız Denetleme Kurulu Üyesi Serdar Güllülü ise, bankaların özellikle son dönemlerdeki finansal yapılardan dolayı teminatsız para vermediğini ifade etti. İki banka kredisi olduklarına işaret eden Güllülü, "Bir tanesi büyük kredimiz. Bu borcu, 1'inci Lig'e düşmemiz dönemde 52 milyon civarında ödememiz gerekiyor. Biz bu kredi ile alakalı çevre yolundaki benzinliği ve dükkanları hipotek verdik. 45 milyonluk risk bedeliyle ipotek verdik. Diğer bir kredimiz var taksitli olmayan. 20 milyon TL'lik bir kredi. Bu kredinin arkasında kefalet olarak Ali Ay'ın kefaleti ve derneğin kefaleti var. 20 milyon TL'lik krediyi yeniden yapılandırdık. 5'er milyonluk 4 taksitle ödenecek. Gelecek yönetim öncelikle banka borçlarıyla alakalı gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Futbolculara geçmiş dönem 65 milyon, teknik kadroya 4 milyon 365 bin TL borcumuz var. FIFA'daki durumumuz önemli. UÇK dosyasını çözmek için 17 milyonluk kaynağa ihtiyacımız var. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu dahil FIFA ve CAS'a olan borcumuz 36 milyon TL civarında borcumuz var."Teksas Tribün Lideri Selim Kurtulan da divan kurulunda söz alarak, "Başımız sağ olsun, Bursaspor küme düştü. Bizim içimiz kan ağlıyor. Biz deplasmanlara otobüslerle gittik. Bizim içimiz yanıyor. Bursaspor şu anda küme düştü. Ben divanın yerinde olsam istifa ederdim. Küme düşmeden ötesi yok. Şu anda bir sütçüye borcumuz kalmamış. Bursaspor'u bitirmişler. Otobüsümüz daha icrada duruyor. Kulüp ne hale geldi. Bursaspor'a yazık günah" şeklinde konuştu.

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İdris Sevinç açıklamalar

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Kaynak: DHA