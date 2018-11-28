Bursaspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık
Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kontrol-pas oyunuyla devam etti. Son bölümde yarı sahada çift kale maçın ardından antrenman sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Abdullahi Shehu, Diafra Sakho
ve Bogdan Stancu
takımdan ayrı çalışırken, Furkan Soyalp'in tedavisine devam edildi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Aralık,Bursaspor
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:06