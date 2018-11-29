Bursaspor'da Erzurumspor Maçı Hazırlıkları

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, kontrol pas oyunuyla devam etti. Futbolcular, tam sahada yapılan taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Sakatlıkları bulunan Stancu, Shehu ve Sakho takımdan ayrı çalışırken, Furkan Soyalp'in tedavisine devam edildi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:01