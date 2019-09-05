Haberler» Spor» Haber

Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.

05.09.2019 21:42 Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla 8 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları süren Onur Atasayar ve Recep Aydın'ın tedavilerine devam edilirken, Selçuk Şahin ile Emirhan Aydoğan salonda çalıştı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, Bursaspor, Eylül, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:14   Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi
00:08   Ömer yağmur: kayseri'ye iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz
00:08   Naim süleymanoğlu'nun film ve kitap tanıtım toplantısı yapıldı
23:59   Semih Erden isyan etti: Köpek gibi çalıştım...
23:59   Aykut Kocaman: İlk 3 maçta istediğimiz sonuçları alamadık
23:57   Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
23:50   Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri