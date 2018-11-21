Bursaspor'da Furkan Soyalp Ameliyat Edilecek

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:50



21 Kasım 2018 Çarşamba 16:50

Bursaspor'da antrenmanda sakatlanan Furkan Soyalp'in, kasık fıtığı olduğu tespit edildi.Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'in, Acıbadem Bursa Hastanesinde çekilen MR'ı ve yapılan kontrolleri sonucunda kasık fıtığı olduğu belirlendi.Bu sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayacak 23 yaşındaki futbolcu, sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı kuvvet çalışması yapacak.Furkan Soyalp'in gelecek günlerde geçireceği ameliyatın ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazanacak.